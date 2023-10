Gli eventi del weekend a Udine.

E’ in arrivo un weekend di cultura ed eventi in città. Da oggi venerdì 13 a domenica 15 si terranno diverse iniziative capaci di risvegliare differenti interessi. Si comincia quest’oggi con lo “Streeat Food Truck Festival 2023” in Piazza Primo Maggio. Dalle 17 di pomeriggio fino a domenica a mezzanotte il cibo di strada sarà protagonista con i suoi colori, odori e sapori unici provenienti da tutta Italia e non solo. Stand aperti da oggi fino all’una, domani dalle 11 all’una e domenica dalle 11 a mezzanotte.

Il ciclismo a Udine.

Risveglio sportivo domani mattina per i partecipanti all’ evento cicloturistico “The Grand Escape Italy/Slovenia”. 360 ciclisti parteciperanno ad un percorso non competitivo per promuovere la disciplina del bikepacking, ovvero un’attività che consiste nel praticare dei tour in bicicletta su più superfici e portando dei carichi, alla scoperta di itinerari alternativi rispetto ai soliti percorsi cicloturistici. Il gruppo infatti esplorerà strade panoramiche, numerosi borghi e bellezze naturali fino a giungere in Slovenia, attraversando le strade dei due Paesi e mettendo Udine al centro di questo progetto. Il percorso partirà da Piazza Libertà alle ore 8:00, proseguendo poi lungo le seguenti vie: Via Vittorio Veneto, Via Gorghi, Via del Gelso, Via Poscolle, Via Marco Volpe (ciclabile), Piazzale Diacono, pista ciclabile Alpe Adria.

La fotografia di Donata Pizzi.

La fotografia al femminile invece sarà la protagonista della conferenza di presentazione, domani pomeriggio, della collezione di Donata Pizzi. I Civici Musei di Udine infatti hanno l’onore di presentare nella giornata di sabato 14 ottobre 2023 alle ore 17 presso la sala Mussato di Casa Cavazzini la pregevole collezione fotografica. All’evento saranno presenti la stessa Donata Pizzi, influente collezionista e fotografa, accompagnata dalle fotografe e artiste Marilisa Cosello e Giulia Iacolutti.

La collezione trova origine dalla volontà di mostrare il valore del medium fotografico nelle sue varie declinazioni e personalità, mettendo in luce la sensibilità delle più significative fotografe italiane contemporanee, tra cui figurano le pioniere Paola Agosti, Letizia Battaglia, Lisetta Carmi, Elisabetta Catalano, Carla Cerati, Paola Mattioli e Marialba Russo, accompagnate dalle sperimentazioni più recenti di Marina Ballo Charmet, Silvia Camporesi, Monica Carocci, Gea Casolaro, Paola Di Bello, Luisa Lambi, Raffaela Marinello, Marzia Migliora, Moira Ricci, Alessandra Spranzi e molte altre.

La Collezione Donata Pizzi nasce con lo scopo di promuovere la scoperta e la conoscenza delle più straordinarie e originali fotografe italiane, che hanno operato dalla metà degli anni Sessanta ai giorni nostri. La collezione, un unicum nel suo campo, comprende opere fotografiche prodotte da più di 70 artiste i cui lavori riflettono un’ampia gamma di approcci e background. Le oltre 300 opere che compongono la collezione testimoniano dei mutamenti significativi della storia politica e sociale italiana degli ultimi 50 anni, portati in primo piano dagli sviluppi concettuali, estetici e tecnologici della fotografia. La centralità del corpo e le sue trasformazioni, la necessità di dare voce alle esperienze

personali della vita quotidiana e familiare, il rapporto tra memoria privata e collettiva, sono tutti elementi costitutivi che legano immagini apparentemente lontane per genere e tempo.

I mercatini.

Tra sabato e domenica spazio anche ai consueti mercatini dedicati al Riuso e alle Antichità in Piazza Primo Maggio. I due eventi coesisteranno con lo Streeat Food Festival. Pausa gourmande garantita quindi per i collezionisti di oggetti antichi. Domani 14 ottobre il Mercatino del Riuso aprirà alle 7 fino all’imbrunire, con una mostra di beni usati, antiquariato, collezionismo, artigianato, vintage e riciclo creativo. Domenica 15 ottobre invece a Udine Antiqua cittadini e turisti troveranno antiquariato, artigianato, collezionismo, usato ed hobbistica.