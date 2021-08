Il furto in via Ronchi a Udine.

Torna a casa dalle vacanze e trova tutta la casa a soqquadro. Un brutta avventura per un udinese tornato l’altro giorno dalle ferie. Quando ha aperto la porta della sua abitazione, in città in via Ronchi, ha visto tutte le cose sparse per terra e ha subito capito.

I ladri gli hanno fatto visita, mentre era in vacanza, e gli portato via i gioielli, i profumi e alcuni altri oggetti di valore. Un bottino complessivo di 5mila euro. Allo sventurato padrone di casa non è rimasto far altro che chiamare i carabinieri della Compagnia di Udine, che attualmente stanno indagando sul colpo.

(Visited 1 times, 1 visits today)