Magliette, tazze e non solo: ecco i gadget di Friuli Doc

Arrivano i gadget di Friuli Doc.

I ricordi degli eventi più importanti passano inevitabilmente anche attraverso gli oggetti. E per chi ama Friuli Doc, la sua storia, il territorio del Friuli Venezia Giulia, la sua cucina e le sue eccellenze, che nella manifestazione udinese sono assolute protagoniste, quest’anno ci sarà un modo speciale per custodire tutti i momenti speciali: la nuova collezione di gadget marchiata Friuli Doc. In occasione della trentesima edizione della manifestazione l’amministrazione comunale ha infatti voluto realizzare una collezione di oggetti unici per celebrare la festa più caratteristica del Friuli.

Durante la quattro giorni di festa sarà possibile acquistare magliette, shopper, penne, collari salvagoccia per le bottiglie di vino, sacche-zaino e, ça va sans dire, il cavatappi della kermesse. La nuova immagine di Friuli Doc campeggia su tutti gli oggetti, mettendo in evidenza le evocative illustrazioni che compongono le tre lettere D, O e C, ciascuna disegnata con colori brillanti, forme sinuose e ricchezza di soggetti. Queste immagini, che ritraggono i luoghi più iconici della città e le prelibatezze culinarie tipiche del Friuli, creano una rappresentazione visiva allegra e coinvolgente. Il logo, nelle intenzioni dell’amministrazione, incarna perfettamente l’atmosfera festosa e condivisa che caratterizza l’evento più importante dell’anno per la città e per il territorio friulano.

Tanti oggetti per tutti i gusti.

Una collezione imperdibile di oggetti griffati che allo stesso tempo strizza l’occhio alla sostenibilità e alla produzione etica. La sacca-zaino è infatti realizzata in cotone da commercio equo e solidale certificato fairtrade, con la garanzia cioè di un prezzo d’acquisto giusto e tutela del territorio di produzione. La shopper in cotone è realizzata invece in materiale riciclato, anch’esso certificato da apposita etichetta, mentre le penne avranno il corpo principale in bambù, un materiale naturale, sostenibile, che rappresenta un’ottima alternativa alla plastica.

“Per la trentesima edizione di Friuli Doc abbiamo voluto regalare a tutti i friulani una sorpresa speciale. Accanto alle grandi novità previste per la festa di tutti i friulani, dallo sport, ai bambini, passando per grandi ritorni, presenze esclusive e la grande musica, abbiamo voluto preparare anche una collezione di oggetti unici marchiati Friuli Doc”, commenta il vicesindaco e assessore ai Grandi Eventi Alessandro Venanzi.

“Ogni grande evento che si rispetti porta con sé una serie di oggetti che servono a diffondere un marchio. Friuli Doc è un marchio di cui siamo tutti fieri che quest’anno abbiamo voluto rendere perno di una narrazione diversa del nostro territorio. Sono sicuro – aggiunge Venanzi – che chiunque sia affezionato a questa manifestazione non si lascerà perdere l’occasione di acquistare una maglia, una sacca, una penna o il cavatappi con la bellissima immagine di Friuli Doc, a maggior ragione se consideriamo che si tratta di una collezione realizzata in materiali sostenibili”, chiosa il vicesindaco.