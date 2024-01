Furto alla Natisa di Moimacco.

Duro colpo per l’azienda Natisa che, lunedì notte, ha subito un furto. E’ infatti stato rubato presso la sede di Moimacco un camion contenente una decina di prototipi di tavoli, sedie e complementi d’arredo.

“Il camion personalizzato con il nostro logo – spiega il titolare Mauro Busolini – era quello che utilizzavamo per la consegna dei nostri tavoli e sedie. Sfortunatamente lunedì all’interno erano poi già caricati i prototipi dei prodotti che andremo a presentare in anteprima assoluta al Salone del Mobile 2024 di Milano, fiera internazionale a cui partecipiamo ormai da tantissimi anni proponendo i nostri arredi Made in Italy, anzi Made in Friuli. Era tutto pronto per lo shooting fotografico previsto in questi giorni”.

Prototipi che ora andranno riprodotti in tempi brevissimi. “Per fortuna – continua Mauro Busolini – tutti i nostri collaboratori e gli artigiani esterni hanno già offerto la loro massima disponibilità per permetterci di ricrearli in tempi brevi. Oltre a loro devo ringraziare anche l’architetto Cristina Pala che da giugno 2023, insieme ai soci e responsabili interni, è stata impegnata per dare vita alle nuove proposte della nostra azienda e in queste ore di emergenza si sta prodigando per coordinare nuovamente la produzione di tutti i prototipi”.

“Un grazie speciale – continua il titolare -, anche alle forze dell’ordine di Cividale del Friuli e delle altre stazioni vicine e in particolare al Comandante dei Carabinieri di Cividale del Friuli che ha avviato tempestivamente le indagini”.

“Nonostante il furto e la corsa contro il tempo per il Salone del Mobile che si terrà dal 16 al 21 aprile 2024 – conclude Busolini – non ci demoralizziamo. Continuiamo a investire risorse e la nostra grande creatività abbinata al “saper fare” per proporre ogni anno alla nostra clientela proposte di design innovative ma anche al passo con le tendenze senza perderci d’animo”.