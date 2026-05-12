Gianni Bravo, l’inventore del “Made in Friuli” nel Famedio dei benemeriti di Udine

Scomparso nel 2023, Gianni Bravo entra nel Famedio dei benemeriti di Udine.

Il Comune di Udine renderà omaggio a Gianni Bravo, scomparso nel 2023, iscrivendo il suo nome nel Famedio dei benemeriti della città, accanto a quello di personalità udinesi e friulane che hanno lasciato un segno profondo nella storia della comunità.

La cerimonia ufficiale è in programma nella mattinata di giovedì 14 maggio, alle ore 11, presso il cimitero monumentale di San Vito. All’iniziativa parteciperanno la famiglia di Bravo, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni e un’ampia rappresentanza delle istituzioni. Durante la commemorazione sarà il consigliere comunale Alessandro Colautti a ricordare la figura di Gianni Bravo, già presidente della Camera di commercio di Udine dal 1983 al 1992.

Una figura centrale per il Friuli

Imprenditore, uomo delle istituzioni e protagonista della vita economica e civile del territorio, Gianni Bravo è stato una figura di grande rilievo per il Friuli. Oltre alla guida della Camera di commercio di Udine, ricoprì anche il ruolo di segretario regionale del Partito socialista italiano, legando il proprio impegno pubblico a una visione concreta di sviluppo per il territorio.

Nel corso della sua attività si distinse per la capacità di unire esperienza manageriale, sensibilità politica e forte radicamento nella comunità friulana. Il suo nome resta legato in particolare all’ideazione e alla valorizzazione del marchio “Made in Friuli”, progetto attraverso il quale seppe promuovere le eccellenze produttive, culturali e identitarie friulane in Italia e all’estero.

Il “Made in Friuli” nel mondo

Grazie alla sua visione, il Friuli riuscì a raccontarsi oltre i confini regionali e nazionali, portando le proprie eccellenze in 83 Paesi nel mondo. Bravo contribuì a costruire l’immagine di un territorio moderno, dinamico e capace di competere, senza però rinunciare al legame con le proprie radici.



Generoso e visionario, viene ricordato come un uomo capace di trasformare l’amore per la propria terra in un progetto concreto di promozione economica e culturale. La sua azione contribuì a rafforzare l’identità friulana e a dare maggiore visibilità al sistema produttivo locale.



L’iscrizione al Famedio rappresenta quindi il riconoscimento della città di Udine a un uomo che ha saputo coniugare impresa, istituzioni e passione per il territorio, lasciando un’eredità importante nella comunità udinese e friulana.