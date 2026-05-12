Arrestarono il rapinatore dopo il colpo, premiati tre agenti della Polizia locale di Udine

Tre agenti della Polizia locale di Udine sono stati premiati con un encomio regionale per il tempestivo intervento che, lo scorso agosto, aveva portato all’individuazione e all’arresto dell’autore di una rapina ai danni di un esercente commerciale.

A ricevere il riconoscimento sono stati l’Assistente scelto Elisabetta Buiat e gli agenti Mattia Iuri e Demetrio Rotondo, protagonisti di un’operazione condotta durante i consueti controlli sul territorio. Dopo essere stati informati della rapina appena avvenuta, gli operatori si erano attivati immediatamente, riuscendo in breve tempo a rintracciare il responsabile.



L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e in evidente stato di alterazione, era stato quindi arrestato. Nei suoi confronti l’Autorità giudiziaria aveva poi disposto la custodia cautelare.

La premiazione a Sesto al Reghena

La cerimonia di consegna dell’encomio si è svolta a Sesto al Reghena, nell’ambito della Giornata regionale della Polizia locale, appuntamento dedicato al lavoro quotidiano degli operatori impegnati nei Comuni del Friuli Venezia Giulia.



Un riconoscimento che mette in evidenza il ruolo della Polizia locale non solo nelle attività di controllo ordinario, ma anche negli interventi di sicurezza urbana e di supporto ai cittadini nelle situazioni più delicate.

Il ringraziamento del Comune di Udine

Soddisfazione è stata espressa dall’assessora alla Polizia locale, Rosi Toffano, che ha sottolineato il valore dell’intervento compiuto dagli agenti.



“Questo riconoscimento premia la prontezza, la professionalità e il senso del dovere dei nostri agenti”, ha dichiarato Toffano. “L’intervento dell’Assistente scelto Buiat e degli agenti Iuri e Rotondo dimostra quanto sia preziosa la presenza della Polizia locale sul territorio: un presidio vicino ai cittadini, capace di prevenire, controllare e intervenire con tempestività anche nelle situazioni più delicate. A loro va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale e della città di Udine”.