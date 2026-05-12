La 23esima edizione di Sapori Pro Loco.

È stata presentata oggi, martedì 12 maggio, a Udine, nella sede della Regione, la 23esima edizione di Sapori Pro Loco, la grande festa delle tipicità enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia che tornerà tra le esedre di Villa Manin, a Passariano di Codroipo.

L’appuntamento è fissato per il primo fine settimana del 16 e 17 maggio, con apertura a pranzo e cena, per poi proseguire nelle giornate del 22 maggio, a cena, e del 23 e 24 maggio, ancora a pranzo e cena. Un’edizione che si annuncia particolarmente ricca, con 50 Pro Loco coinvolte a vario titolo e una sessantina di piatti proposti, metà dei quali rappresentati da novità o rivisitazioni legate alla tradizione.

La festa delle eccellenze regionali

Sapori Pro Loco è organizzata dal Comitato regionale Unpli del Friuli Venezia Giulia, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e di Fondazione Friuli, il supporto di PromoTurismoFvg e il patrocinio del Consiglio regionale, della Città di Codroipo e della Camera di Commercio Pordenone-Udine.

La manifestazione, che ha ricevuto la menzione speciale delle Sagre di Qualità dell’Unpli nazionale e della Fondazione Pro Loco Italia, è riconosciuta anche come evento ecosostenibile dal marchio EcoFvg. Anche quest’anno il cuore del programma sarà l’area Io sono Friuli Venezia Giulia, spazio dedicato alla promozione delle eccellenze del territorio, con incontri, degustazioni, presentazioni e momenti culturali.

Le Pro Loco protagoniste

Sapori Pro Loco 2026 – Tipicità, Gusto, Tradizioni – 23ª edizione – Villa Manin di Passariano, Codroipo (UD) – Photo © 2026 Luca Chiandoni

Il numero delle Pro Loco coinvolte cresce fino a quota 50, tra quelle presenti con gli stand enogastronomici e quelle protagoniste degli incontri e delle iniziative collaterali. Durante i cinque giorni di festeggiamenti, come detto i volontari di 22 Pro Loco saranno all’opera per proporre 66 specialità tipiche (con oltre la metà che sono nuove proposte o rivisitazioni, sempre legate alla tradizione), accompagnate da vini e birre artigianali del territorio.



Tra le novità da segnalare, ma si tratta solo di alcuni dei tanti esempi, figurano i Cjastelani (biscotti secchi al vino Forgiarìn) della Val Cosa, gli gnocchi di polenta con crema di formaggi ed erbe spontanee da Gemona, la focaccia al San Daniele, la salsiccia da bere – Un tai di luiania dalla Val d’Arzino e la Sladcina (muffin con castagne del Soffumbergo e crema di vaniglia). Ci sono come detto anche delle proposte extra stand, come la Pro Loco Ragogna che per i suoi 60 anni ha ideato il Ragovega, piatto vegano inclusivo e sostenibile che sarà presentato nell’area Io sono Friuli Venezia Giulia. Infatti a corredo dell’offerta enogastronomica è previsto un ricco calendario di eventi per ogni fascia d’età, che coinvolgerà anche altre Pro Loco del Comitato Unpli regionale e che spazia tra musica, folclore, cultura, sport, visite guidate, natura, lavori tradizionali e letteratura.

La Pro Loco Bressa propone il toç in braide con ragù bianco di asparagi o ragù di coniglio, i blécs con ragù bianco di asparagi o ragù di coniglio e la Porca pera!

La Pro Loco Castelnovo del Friuli propone ravioli allo speck con burro fuso e speck croccante, bocconcini di Montasio in crosta di speck alla griglia e i Cjastelani (biscotti secchi al vino Forgiarìn).

La Pro Loco Flaibano propone il suo classico frico con polenta, anche nelle versioni alle erbe e piccante.

La Pro Loco Maniago propone frico alla pitina con polenta, frico classico con polenta, lo spiedino di manzo a km 0 da passeggio e le frittelle di mele dei Magredi Friulani.

La Pro Loco Manzano propone lasagne con erbe aromatiche del fiume Natisone, gulash con patate e gelato al fior di latte con Asperum.

La Pro Loco Morsano al Tagliamento propone gnocchi al ragù d’oca, bocconcini di oca in umido con polenta e affettati misti d’oca.

La Nuova Pro Loco Tolmezzo propone cjarsons salati e dolci, guancialetti di maiale con polenta e crostata di frutta.

La Pro Loco Pantianicco propone la Pomella (frittella di mele), lo strudel di mele, la sfogliatina di mele e il sorbetto di mele.

La Pro Loco Passariano propone crostini con ossocollo e salame di cinghiale, strozzapreti al ragù di cinghiale e polpette di cinghiale con patate.

La Pro Loco Poç da l’Agnul propone crostini (gorgonzola e noci o pesto rosso con pomodorini e mandorle), tagliatelle al sugo di capriolo, spezzatino di cervo con polenta e baccalà con polenta.

La Pro Loco Precenicco propone alici marinate, sarde in saôr con polenta e sarde fritte con polenta.

La Pro Loco Pro Glemona propone gnocchi di polenta con crema di formaggi ed erbe spontanee, polpettine di carne con crema ai formaggi e panna cotta aromatizzata al fieno con miele e crumble di biscotto.

La Pro Loco Ragogna propone il grissinone con prosciutto di Ragogna, il Ragognocco (cestino di frico con gnocchi, speck e ricotta), le Meraviglie di Ragogna (misto di formaggi e paté) e la Furlan Cake.

La Pro Loco San Daniele propone tortellini al prosciutto crudo di San Daniele, il Profumo di San Daniele (vassoio di prosciutto e grissini) e la focaccia al San Daniele.

La Pro Loco Teor propone carne secca, arrosticini e stratagliata di Pezzata Rossa Fvg, oltre al gelato fior di latte.

La Pro Loco Val d’Arzino propone la salsiccia da bere (Un tai di luiania), il fagottino di Anduins (Pachetin di cjar farcit) e i Fiori della Val d’Arzino (Rosas della Val d’Argin).

La Pro Loco Valle di Soffumbergo propone crespelle con caprino, speck e castagne, il Soffumburger, il Valle Pork (pulled pork) e la Sladcina (muffin con castagne e vaniglia).

La Pro Loco Vileuàrbe propone panciotti con capesante e gamberi, insalata di polpo e mousse di ricotta di pecora con fragole e menta.

La Pro Loco Villa Vicentina propone tartine alla crema di asparagi, crespelle con radicchio Rosa dell’Isonzo, salame cotto nell’aceto e omelette alla marmellata di pesche di Fiumicello.

La Pro Loco Buri e la Pro Loco Risorgive Medio Friuli propongono, nel’Enoteca Regionale, i migliori vini del Friuli Venezia Giulia accompagnati da crostini al lardo di Sauris, taglieri di prosciutto crudo di Sauris o formaggio Montasio e piatti misti di affettati.

La Pro Loco Rivolto propone, presso la Birroteca Regionale, una selezione di sette birrifici artigianali scelti del territorio.



Le dichiarazioni.

Sapori Pro Loco 2026 – Tipicità, Gusto, Tradizioni – 23ª edizione – Villa Manin di Passariano, Codroipo (UD) – Photo © 2026 Luca Chiandoni

“Sapori Pro Loco si conferma vetrina d’eccellenza – ha detto Pietro De Marchi, presidente del Comitato regionale Unpli del Friuli Venezia Giulia – capace di unire gusto, tradizione e il grande valore del volontariato. A Villa Manin, nella splendida cornice delle sue esedre, ancora una volta ci sarà lo scrigno in cui degustare il meglio dell’enogastronomia del Friuli Venezia Giulia grazie all’impegno delle nostre Pro Loco”.

De Marchi ha sottolineato anche l’importanza del sostegno della Regione e dell’area Io sono Friuli Venezia Giulia, che tornerà ad arricchire il programma con numerosi appuntamenti. “Abbiamo pensato a molte proposte per tutte le età – ha aggiunto – visto che non mancheranno anche momenti per le famiglie”.

Per il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, Sapori Pro Loco rappresenta “uno degli esempi più autentici di come il volontariato sappia promuovere e raccontare il Friuli Venezia Giulia attraverso le sue tradizioni, i suoi sapori e il patrimonio culturale delle comunità locali”.

L’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini ha definito la manifestazione “una delle più autentiche del Friuli Venezia Giulia”, una festa “che nasce dal basso, dalla passione e dall’impegno quotidiano dei volontari” e che nel tempo è diventata un appuntamento di riferimento per tutta la regione e il Nord Est.

L’inaugurazione e il programma

L’inaugurazione ufficiale con il taglio del nastro si terrà sabato 16 maggio alle 18 nello spazio incontri dell’area Io sono Friuli Venezia Giulia, alla presenza delle autorità. Il momento sarà accompagnato dall’esibizione della Banda Musicale Angelo Cesaratto 1904 Aps di Vivaro.

Il programma affiancherà alla proposta gastronomica concerti, spettacoli dal vivo, mostre, mercatini, visite guidate, eventi sportivi e attività per famiglie. Tra gli appuntamenti musicali ci saranno il concerto dei Revolver – The Beatles tribute band, il dj set con Matteo Sal, il concerto degli Abbashow – Abba tribute band e lo spettacolo finale “Ciak, si suona!” con Lab Orchestra e Orchestra ArteGioia.

La chiusura della manifestazione è prevista domenica 24 maggio alle 21.30 con il grande spettacolo pirotecnico nell’area festeggiamenti.

Villa Manin e il territorio

Durante Sapori Pro Loco sarà possibile visitare anche il compendio dogale di Villa Manin, con la barchessa di levante, il corpo gentilizio, il parco, la cappella di Sant’Andrea, le scuderie, la sala Dorigny e la camera di Napoleone.



La manifestazione sarà inoltre l’occasione per scoprire il territorio di Codroipo e del Medio Friuli, grazie a visite guidate, itinerari in bicicletta, camminate, aperture straordinarie e iniziative culturali collegate alla Settimana della Cultura Friulana.