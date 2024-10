Il riconoscimento istituito da Banca 360 FVG sarà consegnato il 2 novembre prima della gara con la Juventus

Nasce il Premio Totalmente FVG. Un nuovo riconoscimento istituito da Banca 360 FVG per celebrare quanti si sono distinti in campo culturale, economico, scientifico, sociale e sportivo nel promuovere la nostra regione. “La denominazione del Premio è anche il claim della nostra Banca, che esprime la copertura territoriale completamente regionale e il servizio a tutto tondo offerto a imprese, famiglie e Terzo settore”, spiegano da Banca 360 FVG.

La prima edizione va a Gianpaolo Pozzo

Per la prima edizione, la scelta è caduta in maniera naturale su Gianpaolo Pozzo, capace di innovare il mondo dell’imprenditoria con sagacia e visionarietà. Con la sua guida, la Freud (Frese Udinesi), azienda produttrice dal 1910 di utensili industriali per la lavorazione del legno, è diventata una holding internazionale attiva nella produzione e commercializzazione a livello mondiale. Pozzo, infatti, è stato, con una visione industriale innovativa applicata poi anche al calcio, tra i primi imprenditori italiani a creare unità produttive in Cina e Stati Uniti, oltre a sviluppare tecniche di produzione che hanno fatto scuola nel settore.

Passione bianconera

L‘Udinese è sempre stata la sua passione e, rilevando il club nel 1986, ha creato un business model, basato su un approccio manageriale, che ha dato vita ad una grande storia sportiva che prosegue tutt’oggi. Sono, infatti, ben 30 i campionati consecutivi in Serie A dell’Udinese, oltre a ben 11 qualificazioni europee coronate dalla disputa della Champions League.

Un autentico modello di gestione e di continuità aziendale e sportiva per quella che è la proprietà più longeva del nostro calcio.

Dimensione internazionale

Numeri sensazionali che hanno dato un valore aggiunto a tutto il territorio proiettandolo in una dimensione internazionale. Il tutto senza dimenticare i grandi traguardi raggiunti fuori dal campo come la costruzione del Bluenergy Stadium e l’ideazione delle sperimentazioni su VAR e Goal Line Technology fortemente volute da Gianpaolo Pozzo che ha, poi, gratuitamente, ceduto il brevetto alla FIGC dando il la all’introduzione di questi grandi strumenti avviati a Udine già nei primi anni 2000.

Non a caso, quindi, la Regione FVG ha deciso di sfruttare al massimo la proiezione che il campionato garantisce nel mondo, divenendo sponsor di maglia con il fortunato brand IO SONO FVG, che da quest’anno è accompagnato dal marchio di Banca 360 FVG.

Il proprietario più longevo in serie A

Aver mantenuto la massima categoria per tre decenni consecutivi – ci sono riuscite, nel medesimo periodo, solo Inter, Milan, Roma e Lazio – ha garantito infatti al Friuli Venezia Giulia una vetrina impareggiabile, unita al fatto che Pozzo è, tra i proprietari attuali dei Club di Serie A, di fatto uno dei pochissimi ad essere rimasto reale espressione del territorio ed anche, come detto, il più longevo, essendo in sella, con il suo gruppo, da ben 38 anni: un autentico portatore dei valori della friulanità.

Nessuno più di lui è Totalmente FVG nei fatti: si è sempre speso per la propria regione con lo sguardo acuto dell’imprenditore che investiga il mondo, che lo affronta con il piglio deciso del capitano d’industria, ma che non rinnega mai le proprie solidissime radici friulane, quelle in cui l’uso della marilenghe è un valore aggiunto di intimità e di custodia delle tradizioni dei padri.

La stele di Giorgio Celiberti

Ecco perché la preziosa stele realizzata dal maestro Giorgio Celiberti, che sarà appunto il Premio Totalmente FVG, assume in questo frangente un significato ancora più speciale. Il Premio sarà consegnato nel corso di una cerimonia, in programma sabato 2 novembre, alle 16.45, nell’auditorium del Bluenergy Stadium, condotta dal giornalista economico-sportivo Marco Bellinazzo e alla presenza di alcuni ospiti che hanno caratterizzato i quasi 40 anni di proprietà bianconera della famiglia Pozzo.

L’evento è proposto in concomitanza con la gara di campionato Udinese-Juventus, delle 18, in cui Banca 360 FVG è match sponsor.