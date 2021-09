Consigliata dal quotidiano The Guardian.

Nella top 10 delle mete italiane segnalate dal noto quotidiano britannico “The Guardian” compare anche la città di Udine, su consiglio di Steve Bassett, dalla città inglese Exeter. Per la rubrica “Viaggiare“, infatti, i lettori hanno consigliato le mete più belle e particolari per la nostra Italia.

“Italia… ma non Italia”, così inizia la recensione della città udinese. Colpisce infatti il mix di cultura che si respira in Piazza Libertà, definita “la più bella piazza veneziana sulla terraferma“, dalla lingua locale, il friulano, alle influenze dei paesi confinanti. Non solo. Ad aver conquistato il cuore dei lettori anche il cibo tradizionale. Nel pezzo sono citati i piatti di frico, i cjarsons e la gubana, oltre ad un bicchiere di bianco dei vigneti del Collio. Di Udine si amano i panorami, i sapori e i suoni, che accolgono e immergono i turisti tra il sogno e la realtà di una città unica in tutta Italia.

(Visited 82 times, 82 visits today)