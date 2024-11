Nuovi alberelli a Udine, li pianteranno i bambini delle scuole per un futuro sostenibile

In occasione della Giornata nazionale dell’albero.

Il 21 novembre ricorre la Giornata Nazionale dell’albero, istituita in Italia nella seconda metà dell’Ottocento per “educare la popolazione più giovane al rispetto e all’amore verso la natura e in particolare verso gli alberi”.

Per l’amministrazione comunale udinese questo è divenuto un appuntamento tradizionale e immancabile per promuovere la cultura del verde in città, per sensibilizzare i giovani cittadini su tematiche quali la riduzione di emissioni inquinanti, la conservazione della biodiversità e il miglioramento della qualità dell’aria, favorendo la conoscenza degli ambienti naturali del territorio cittadino.

Quest’anno anche il consiglio comunale dei Ragazzi diventerà protagonista della festa, organizzando con i suoi consiglieri e consigliere attività di gioco e laboratori per diverse classi delle scuole primarie, grazie anche alla collaborazione e all’intervento di esperti degli uffici del Verde Pubblico, del Museo Friulano di Storia Naturale e del Ludobus.

La manifestazione è organizzata e coordinata dal Comune di Udine con gli uffici Progetti Educativi, Gestione Verde Verticale, Attività Ludiche, Museo Friulano di Storia Naturale e Consiglio Comunale dei Ragazzi.

“Siamo chiamati a riflettere non solo sull’importanza degli alberi e degli ecosistemi naturali, ma anche sul delicato equilibrio che lega l’ambiente al nostro futuro. Le attività che abbiamo previsto per i nostri giovani studenti non sono solo un momento simbolico, ma un’opportunità concreta per sensibilizzarli e coinvolgerli in una lettura consapevole delle sfide ambientali che ci circondano” spiega l’assessore all’Istruzione e Cultura Federico Pirone.

“Il cambiamento climatico e le emergenze ecologiche, ormai diventate strutturali, ci impongono di affrontare con serietà e urgenza le nuove manifestazioni della natura. Gli studenti di oggi sono le generazioni che dovranno fare i conti con le sue conseguenze, e il nostro obiettivo è prepararli non solo a riconoscere i segnali del cambiamento, ma anche a essere protagonisti attivi nella costruzione di un futuro sostenibile”

Gli fa eco l’assessore al Verde Pubblico Ivano Marchiol: “Le attività proposte durante questa giornata saranno un momento di apprendimento, ma anche di impegno concreto per la tutela del nostro territorio. Piantare un albero è un atto che invita alla responsabilità verso l’ambiente, per un futuro in cui la cura del nostro pianeta non sia più un’opzione, ma una necessità. Come amministrazione abbiamo avviato per la prima volta il censimento di tutti gli alberi presenti a bordo delle strade nei confini comunali. Numerando e identificando gli alberi presenti in città, procederemo anche a valutarne lo stato di salute. Inoltre abbiamo già iniziato la messa a dimora di 1.100 nuovi alberi, come previsto dal nuovo piano”.

Oltre al valore simbolico ed educativo, l’iniziativa si propone di offrire alle classi partecipanti l’opportunità di compiere un’azione concreta di cittadinanza attiva che consiste nel prendersi cura per un giorno di un’area verde cittadina (con la raccolta di foglie nel parco) e mettere a dimora nuovi alberi offerti dal Lions Club Udine Duomo nell’area verde “Bosco in Città” di via Quarto, contribuendo alla riqualificazione del verde urbano del territorio.

La festa si svolgerà nella giornata del 21 novembre presso il Parco Moretti (in caso di maltempo sotto la Loggia del Lionello) e in contemporanea nella scuola primaria “Nievo” di via Gorizia, presso la biblioteca e il parco del Museo Friulano di Storia Naturale e vedrà impegnati più di 180 bambini e bambine in attività a carattere naturalistico e artistico.

Nel giardino della “Ippolito Nievo” i funzionari del Comune – la dirigente del Servizio Verde Pubblico Anna Spangher e Pierpaolo Pischiutta – coinvolgeranno per un paio d’ore i bambini delle due classi presenti (2^) con alcune lezioni di botanica, con riferimento in particolare agli alberi, ma non solo, visto che si parlerà anche di insetti e cambiamento climatico.

Saranno presenti anche due membri della squadra operativa del verde pubblico con attrezzature, come carriole e rastrelli per la raccolta delle foglie. Queste verranno analizzate assieme ai bambini, per evidenziare le differenze e le peculiarità. Ci sarà poi un momento di “contatto” con le piante e i bambini saranno impegnati nel trapianto di piccoli alberelli in vasi più grandi. Così avranno la possibilità di toccare la terra, vedere le radici e soprattutto fare domande!

Il Parco Moretti vedrà un’attività più articolata in quanto ci saranno contemporaneamente diverse postazioni per altrettante attività. Si comincerà con il momento dedicato alle cure “botaniche” con i dipendenti del Servizio Verde Pubblico Gianni Giuricich, Massimo Buccheri e Erik Vincent Gregorutti, i quali proporranno anche il travaso degli alberelli nei vasi.

In altre zone del parco poi i bambini raccoglieranno le foglie, giocheranno con il Ludobus per scoprire alcune curiosità su piante, fiori e alberi e infine i membri del Consiglio dei Ragazzi intratterranno gli studenti coinvolti con piccole attività decorative legate alle foglie ed ai sassi. A metà mattina gli alpini prepareranno la castagnata di merenda prima del trasferimento in via Quarto dove dieci alberelli donati dal Lions Club Udine Duomo verranno messi a dimora proprio dai bambini. Si tratterà di frassini, bagolari, querce e tigli.

Gli alunni della “Dante”, “Mazzini”, “Pellico”, “Garzoni Montessori” saranno impegnati al parco Moretti, mentre una quarantina di bimbi della “Lea D’Orlandi” parteciperanno ad attività e letture nel parco del Museo Friulano di Storia Naturale.