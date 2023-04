Presentata la Giunta di Udine: ecco chi sono i nuovi assessori

La nuova Giunta di Udine.

La città di Udine ha una nuova giunta comunale, composta da dieci assessori equamente divisi tra uomini e donne. Il sindaco Alberto Felice De Toni ha annunciato la sua squadra questa mattina

“Ringrazio tutte le forze civiche e politiche che mi hanno presentato in questi giorni delle rose di candidati di alto livello – ha commentato il primo cittadino – . La scelta per la composizione della giunta ha tenuto conto del peso politico di ciascuna forza della coalizione. Tra i criteri per le deleghe ho tenuto conto del consenso espresso dagli elettori e dalle elettrici, della composizione di genere, delle competenze e delle opportunità. La giunta che ne esce è una squadra di validissimi assessori che sono certo daranno il loro meglio, ognuno nel referato di propria competenza“.

La giunta e gli assessori.

Il sindaco De Toni si occuperà delle deleghe al Bilancio, Personale, Aziende e Società partecipate e Grandi opere, mentre Alessandro Venanzi, che ricoprirà anche il ruolo di vicesindaco, gestirà Turismo, Commercio e Polizia locale.

Gea Arcella si occuperà di Smart City e Innovazione digitale, mentre Ivano Marchiol mobilità, Lavori pubblici e Verde. Salute ed Equità sociale andranno a Stefano Gasparin mentre Chiara Dazzan si occuperà di Sport e Tempo libero. Ad Arianna Facchini le Politiche Giovanili e Pari opportunità. Ambiente ed Energia Ad Eleonora Meloni e Federico Pirone l’Istruzione, l’Università e la Cultura. Per Rosi Toffano Partecipazione, Associazionismo e Quartieri, oltre alla Sicurezza partecipata e Benessere Animale. Infine Andrea Zini si occuperà di Pianificazione territoriale ed Edilizia privata e sociale.



L’insediamento del Consiglio comunale di Udine è previsto per il prossimo 8 maggio, quando sarà eletto anche il presidente. In prima fila c’è Rita Nassimbeni della Lista De Toni Sindaco, che diventerebbe la prima donna presidente del Consiglio comunale di Udine.