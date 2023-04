Incidente frontale a Reana del Rojale: due persone ferite

L’incidente a Reana del Rojale, nella frazione di Qualso.

Incidente frontale questa mattina a Qualso di Reana del Rojale. Lo scontro ha coinvolto due auto e le persone che occupavano i veicoli sono riuscite a uscire autonomamente dagli abitacoli.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Tarcento. Due delle persone coinvolte nello scontro sono state prese in carico dai sanitari e sono state trasportate in ambulanza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, per la cura di ferite non gravi. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco.