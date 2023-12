La grande festa di Capodanno a Udine.

Per Capodanno Udine si prepara ad accogliere il 2024 con una grande festa in piazza Primo Maggio. Dopo un anno di interruzione, il tradizionale spettacolo pirotecnico farà il suo ritorno, illuminando il cielo sopra il colle del Castello.

La musica.

La serata inizierà alle 22 con i dj di Radio Company che saliranno sul palco di Giardin Grande, proponendo i successi della musica italiana e internazionale. Un conto alla rovescia coinvolgente porterà tutti alla mezzanotte, quando i cieli si accenderanno con uno spettacolo pirotecnico mozzafiato. La pista di pattinaggio rimarrà aperta fino a poco prima della mezzanotte, offrendo un’alternativa unica per chi desidera trascorrere il Capodanno pattinando.

I fuochi d’artificio.

La decisione di reintrodurre i fuochi d’artificio ha sollevato polemiche, ma il Comune ha predisposto degli accorgimenti per limitare l’impatto sonoro. Saranno utilizzati fuochi “gentili”, caratterizzati da esplosioni di luci e colori con uno sviluppo verso l’alto ridotto rispetto ai fuochi tradizionali.

Le regole del Capodanno a Udine.

Tuttavia, per garantire una celebrazione sicura e controllata, sono state implementate alcune restrizioni. Dalle 19 di oggi alle 3 di domani mattina, sarà vietata la vendita, la cessione e il possesso di bottiglie o bicchieri di vetro in piazza. La somministrazione e il consumo di bevande saranno consentiti solo attraverso contenitori compostabili e biodegradabili. Varchi di sicurezza saranno allestiti per far rispettare queste disposizioni, con sanzioni da 50 a 300 euro per chi le violerà.

Dal cinema al circo: gli altri eventi.

Nel resto della città e nelle immediate vicinanze, ci sono numerose altre opzioni per festeggiare il Capodanno. I musei del castello, Casa Cavazzini e il museo Etnografico saranno aperti fino alle 13 oggi e riapriranno il 2 gennaio. Per gli amanti del cinema, il Visionario e il Centrale proietteranno sei pellicole a partire dalle 21. I più piccoli potranno divertirsi al circo, con lo spettacolo dell‘Italian Niuman Circus nel parcheggio nord del Città Fiera alle 21.30.

La messa.

Per coloro che preferiscono un approccio più contemplativo, la cattedrale ospiterà alle 19 una tradizionale preghiera con il canto di ringraziamento “Te Deum”, presieduta dall’arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato. Domani, in occasione della solennità di Maria Santissima Madre di Dio, l’arcivescovo celebrerà la Santa Messa a Castelmonte alle 11.30 e tornerà in cattedrale alle 19 per il solenne pontificale di inizio anno con le autorità locali.