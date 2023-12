Il cane fugge, il proprietario lo segue ma restano bloccati: grave l’animale

Soccorsi il cane e il proprietario vicino a dei salti di roccia.

Intorno alle 16 la Sores ha ricevuto una chiamata tramite Nue112 che segnalava un escursionista in difficoltà. L’uomo, un trentaquattrenne residente in provincia di Ferrara, era rimasto bloccato a quota 1400 metri su dei salti di roccia scendendo dal Bivacco Damiana Del Gobbo. Poco prima aveva raggiunto il bivacco con l’intenzione di passarvi la notte, attrezzato di tutto il necessario, ma aveva dovuto lasciarlo di corsa per cercare di raggiungere il cane che aveva con sé, un pastore cecoslovacco, scappato dal suo controllo verso valle.

Il cane è sparito alla sua vista fuori dal sentiero in corrispondenza di alcuni salti di roccia sui quali lo stesso proprietario si è dovuto ad un certo punto arrestare. In quel punto in passato si sono verificati diversi incidenti, di cui uno mortale. Il chiamante è stato recuperato incolume con il verricello dall’elisoccorso del Suem di Pieve di Cadore e condotto a Sappada per un controllo da parte del personale dell’ambulanza arrivata da Rigolato, per accertare una eventuale ipotermia.

Nella piazzola a Sappada erano presenti anche i soccorritori della stazione del Soccorso Alpino di Sappada giunti a supporto delle operazioni all’elicottero, i quali si sono poi attivati subito dopo per cercare di individuare l’animale che l’elicottero non aveva potuto recuperare. Quest’ultimo, dalle descrizioni del proprietario, poteva essere arrivato fino alla base del canale sotto i salti di roccia.

Dopo essersi portati in quota con la jeep, i soccorritori si sono avvicinati a piedi in corrispondenza dell’area alla base del salto e, perlustrando a più riprese con le torce lo hanno individuato tra i mughi, vedendo il luccichio degli occhi, a 50 metri da terra.

Si sono portati risalendo dal basso da lui, lo hanno imbarellato e calato a terra, facendo spazio tra i mughi per poi trasportarlo a braccia, sempre sulla barella per circa seicento metri lineari, fino alla jeep e consegnarlo ai proprietari. Il cane è in gravi condizioni ed è stato trasportato a Lozzo d’urgenza dove verrà valutato da un veterinario.