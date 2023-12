Prorogate le concessioni della spiaggia di Lignano.

Una spiaggia fortemente danneggiata dalle mareggiate di fine ottobre e inizio novembre, da non consentire, alle condizioni di cui alla delibera di Giunta Comunale n.301 del 20 ottobre scorso, di porre in gara le concessioni in scadenza.

Da qui la decisione di procedere con un adeguamento alla normativa regionale pubblicata venerdì 29 dicembre, sul Bollettino Ufficiale della Regione FVG, contenente una proroga tecnica a tutto il 2024 e di sospendere, temporaneamente, la pubblicazione dei bandi di gara, attualmente in preparazione sulla base della delibera di Giunta di ottobre. E ancora l’impegno a pubblicarli entro il prossimo 20 agosto, anche con un’eventuale revisione dei criteri, nell’ipotesi di interventi normativi che potranno sopravvenire.

In tema di rinnovo delle concessioni di demanio marittimo, sono questi i tre aspetti principali contenuti nella delibera che la Giunta comunale di Lignano Sabbiadoro ha approvato nel primo pomeriggio di oggi, “fermo restando – precisa l’amministrazione in una nota – la totale assenza di certezze normative a livello nazionale e allo stesso tempo la necessità di poter programmare la sistemazione della spiaggia dopo i danni dal maltempo, per i quali la stessa Regione ha dichiarato lo stato di calamità e finanziato il ripristino con 4,5 milioni di euro, con tempistiche e modalità non ancora note”.

A prevedere la possibilità di differire fino al 31 dicembre 2024 il termine di scadenza delle concessioni in essere, proprio in virtù delle mareggiate di due mesi, fa è la stessa Legge regionale 15 che sempre allo stesso articolo indirizza gli Enti concedenti verso l’approvazione di un atto che consideri la ricognizione delle concessioni esistenti, l’individuazione di specifiche destinazioni d’uso delle aree demaniali, le caratteristiche locali da valorizzare e gli obiettivi di sviluppo.

Un atto che il Comune di Lignano Sabbiadoro ha già provveduto ad approvare il 20 ottobre scorso, con indirizzi e criteri generali per l’affidamento in concessione delle aree di demanio marittimo. “Il Comune – riporta la delibera approvata oggi dalla Giunta comunale di Lignano Sabbiadoro – nella veste di autorità sub delegata alla gestione del Demanio marittimo, può e deve adottare le misure di competenza necessarie (o quantomeno capaci di contribuire) a evitare o superare anche le situazioni di incertezza normativa, a oggi non ancora dipanate definitivamente”.