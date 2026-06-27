Il Gruppo Sportivo Chiavris festeggia 100 anni: “Un secolo di sport, impegno e passione”

I 100 anni del Gruppo Sportivo Chiavris.

Cento anni di attività, sport e radicamento nel territorio. Il Gruppo Sportivo Chiavris ha celebrato il proprio centenario, un traguardo che racconta la storia di una delle realtà sportive più longeve e significative di Udine. Alla cerimonia ha preso parte anche il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega allo Sport, Mario Anzil, che ha portato il saluto del governatore Massimiliano Fedriga e consegnato una targa della Regione alla società grigioblu.

“Cento anni sono una storia gloriosa e constatare come i contributi regionali concessi negli ultimi anni siano stati valorizzati in maniera ottimale e in tempi rapidi, come il denaro pubblico merita, è motivo di grande soddisfazione”, ha dichiarato Anzil durante la celebrazione.

Il riconoscimento della Regione

Accompagnato dal presidente Nando Fino, alla guida della storica società udinese da oltre quarantacinque anni, il vicegovernatore ha sottolineato il valore del lavoro portato avanti dal club, consegnando la targa regionale come segno di “stima e apprezzamento per il traguardo raggiunto, un secolo di sport, impegno e passione”.

Il Gruppo Sportivo Chiavris conta oggi circa 240 tesserati e nel corso della sua storia ha ottenuto risultati importanti, tra cui il riconoscimento come miglior settore giovanile e la benemerenza nazionale per il secolo di attività. Un percorso costruito soprattutto sull’attenzione ai giovani e sulla capacità di mantenere viva una funzione sociale e sportiva all’interno del quartiere.

Gli interventi sull’impianto Tomasetig

Anzil ha ricordato anche gli investimenti sostenuti dalla Regione negli ultimi anni, evidenziando come le realtà sportive di quartiere rappresentino spesso il primo punto di contatto tra bambini, ragazzi e attività sportiva.

La struttura del Chiavris è stata beneficiaria di quattro contributi regionali negli ultimi tre anni. L’intervento più rilevante ha riguardato l’impianto calcistico “Giuseppe Tomasetig”, interessato da una profonda riqualificazione grazie a un contributo di 450 mila euro, ottenuto attraverso un bando del 2023 per la manutenzione straordinaria. Le risorse hanno consentito la riconversione del campo da erba naturale a sintetica e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

A questi lavori si sono aggiunti ulteriori stanziamenti per la manutenzione ordinaria e per il nuovo impianto di illuminazione, per un valore di 40 mila euro, oltre a 2 mila euro destinati alle attrezzature sportive mobili e a un finanziamento specifico per la pubblicazione celebrativa del centenario.

Una società punto di riferimento per il quartiere

Per Anzil, investire in strutture moderne e sicure significa garantire ai bambini, agli atleti e alle famiglie spazi adeguati alla crescita sportiva e personale. Il centenario del Gruppo Sportivo Chiavris diventa così non solo un momento celebrativo, ma anche l’occasione per ribadire il ruolo delle società sportive locali nella vita delle comunità.

Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, anche il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi, il presidente della Figc Ermes Canciani e il coordinatore regionale del settore giovanile Giovanni Messina.