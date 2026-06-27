Isabella Macuz eletta Miss Isola Augusta

Isabella Macuz: ecco chi è la nuova Miss Isola Augusta.

Isabella Macuz, 20 anni, di Gorizia, è la nuova Miss Isola Augusta. La studentessa universitaria di statistica per l’economia e l’impresa ha conquistato il titolo nell’ultima selezione territoriale valida per l’ottantasettesima edizione di Miss Italia, ospitata al Chiosco dell’azienda vitivinicola Isola Augusta di Massimo Bassani, a Palazzolo dello Stella.



La serata ha unito eleganza, spettacolo e valorizzazione del territorio, portando sul palco le aspiranti miss del Friuli Venezia Giulia. Con il successo ottenuto a Palazzolo dello Stella, Isabella Macuz accede agli appuntamenti successivi del concorso, dove saranno assegnati i titoli regionali, fino alla finale di Miss Friuli Venezia Giulia, in programma alla fine di agosto al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro.

Le altre ragazze premiate

Nel corso della selezione sono state premiate anche altre due concorrenti. Al secondo posto si è classificata Veronica Barbato, 21 anni, di Monfalcone, studentessa di scienze della formazione primaria, che ha ricevuto il titolo di Miss Givova. Terza classificata Angela Borghese, 20 anni, di Bagnaria Arsa, universitaria di diritto per le imprese e le istituzioni, eletta Miss Framesi.

Alla serata hanno preso parte anche il titolare dell’azienda vitivinicola Isola Augusta, Massimo Bassani, il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, e il sindaco di Palazzolo dello Stella, Franco D’Altilia. Madrina dell’appuntamento è stata Maristella Nardin, Miss Cinema Friuli Venezia Giulia 2025.