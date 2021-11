Inaugurati oggi a Udine 46 nuovi alloggi sociali.

Sono 46 i nuovi alloggi sociali resi disponibili da oggi in via Biella a Udine nell’ambito dell’iniziativa “Borc de Roe” del Fondo Housing Sociale Fvg, articolati in due edifici disposti attorno a un’ampia corte interna che ospita lo stabile destinato alla collettività dei residenti.

Il nuovo intervento, inaugurato oggi, 5 novembre, “ha la particolarità di essere l’edificio residenziale in legno più alto del Friuli – hanno reso noto i promotori -, in quanto costruito completamente in legno certificato Pefc, cioè derivante da foreste gestite in maniera sostenibile”.

“Iniziative come queste – ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti intervenendo alla cerimonia – danno ai cittadini la possibilità di avere una casa, in affitto o in proprietà, a un prezzo inferiore a quello del libero mercato, e in questi ultimi anni, soprattutto alla luce degli eventi che ci hanno coinvolto, sono molti i nuclei familiari in difficoltà. Inoltre, questo tipo di soluzione – ha aggiunto – prevedendo spazi condivisi, facilita l’inclusione e la coesione sociale, ancora più importanti in un momento difficile come quello in cui stiamo vivendo ora e che ha reso la solitudine una condizione reale per molti”.

Finiti lavori anche a Villa Olimpia.

In occasione dell’inaugurazione, alla quale ha preso parte anche il vicesindaco di Udine, Loris Michelini, il Fondo Housing Sociale Fvg, gestito da Finint Investments SGR e presieduto da Piero Petrucco, ha comunicato la fine dei lavori di costruzione dell’intervento “Villa Olimpia”, in via Menegotti (laterale di viale dello Sport), dove sono stati realizzati 20 nuovi alloggi. Nel complesso, dunque, il Fondo ha messo a disposizione della popolazione di Udine 66 nuovi alloggi sociali, che saranno destinati prevalentemente alla locazione ad un canone calmierato e in quota parte alla vendita convenzionata.

