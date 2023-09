Udine, inaugurata la nuova sede dell’Atletica Malignani Libertas

A Udine inaugurazione della nuova sede dell’Atletica Malignani Libertas.

In via Torino a Udine si è tenuta l’inaugurazione della nuova sede societaria dell’Atletica Malignani Libertas Udine. La storica società, fondata nel 1959 e presieduta da Dante Savorgnan, conta circa 400 tesserati e una ventina di tecnici, oltre a dirigenti e volontari. Per il Comune di Udine erano presenti il vicesindaco Alessandro Venanzi e l’assessora allo Sport Chiara Dazzan, in aggiunta ai vertici dell’associazione sportiva tra cui il direttore tecnico Andrea Alterio e le vice presidenti Remolina Zilli e Sonia Feruglio.

La società da inizio settembre può contare nuovamente sul vicino Campo Dal Dan, appena riqualificato, distante pochi metri dalla nuova sede. I lavori, durati più del previsto, sono terminati ad agosto e la società ha potuto iniziare l’anno sportivo a casa propria.

L’assessora Chiara Dazzan ha voluto ricordare l’impegno dell’amministrazione nel portare a termine i lavori nel più breve tempo possibile e ha anticipato come sia stata inviata alla Regione, tramite un bando aperto, una domanda di finanziamento per ulteriori strutture del campo Dal Dan come gli spogliatoi e la vecchia casa del custode.

Il vicesindaco Alessandro Venanzi ha voluto ribadire l’importanza della società Malignani Libertas per l’alto numero di tesserati e per il fondamentale ruolo educativo e formativo dei futuri cittadini. L’acquisto di una nuova sede testimonia inoltre, secondo il vicesindaco, il grado di salute di una società che rappresenta un punto di riferimento per tutto il mondo sportivo udinese.