Concerto della Barcolana, i Coma Cose in piazza a Trieste.

A cinque anni di distanza dall’ultimo evento musicale con Bob Sinclar, a grande richiesta torna il concerto della Barcolana: saranno i Coma Cose i protagonisti dell’atteso concerto in programma venerdì 29 settembre (ingresso gratuito, inizio ore 20, opening act e after-show a cura di Broccoletti Pop) a Trieste in piazza Ponterosso, che darà ufficialmente il via alla 55esima edizione della Regata Velica Internazionale più grande del mondo.

Sono dunque i Coma Cose il nome scelto dalla Barcolana per far cantare a Trieste migliaia di adulti e bambini con le loro hit “Fiamme negli Occhi”, “Post Concerto”, “L’Addio”, “Anima Lattina”, “Mancarsi”, “Chiamami” e tantissime altre.

L’attesa festa musicale a ingresso gratuito – organizzata dalla Società Velica di Barcola e Grignano in collaborazione con VignaPR e FVG Music Live e con il contributo del Comune di Trieste – sarà aperta a tutto il pubblico di Barcolana, a tutta la cittadinanza triestina e a tutti i visitatori che giungeranno da ogni dove e prenderà il via alle ore 20 con il dj set di Broccoletti Pop, il party di musica italiana contemporanea che va per la maggiore tra i giovani triestini che curerà sia l’opening che l’aftershow del concerto, ovvero suonerà prima e dopo l’esibizione dei Coma Cose.