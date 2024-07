Auto prende fuoco in un garage, condominio sgomberato. Ingenti i danni

Incendio in un garage di un condominio a Udine.

Un incendio si è sviluppato nella notte tra il 2 e il 3 luglio, nel garage di un condominio di via della Vigna a Udine. Le fiamme si sono sviluppate attorno a mezzanotte, partendo da un’auto, una Mercedes nuova del valore di oltre 40mila euro: il veicolo era in fase di ricarica, nell’autorimessa, quando la batteria è andata in corto circuito e ha preso fuoco.

Il mezzo, di proprietà di una donna di origine brasiliana di 39 anni, è andato completamente distrutto, così come l’auto vicina, una Mercedes classe S del valore di 100mila euro, di un 66enne belga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Norm e della stazione di Udine Est, e i vigili del fuoco di Udine che hanno domato le fiamme.

Il condominio è stato temporaneamente sgomberato per verificarne l’agibilità e tutti gli inquilini sono stati fatti uscire in strada; dopo un paio d’ore, fatti i necessari controlli, sono potuti rientrare. Non risultano persone ferite, ma i danni sono ingenti, anche solo considerando il valore delle due auto.