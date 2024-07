La Festa della Trebbiatura a Gemona del Friuli.

Organizzata dal Consorzio Pro Loco Friuli Nord Est assieme al gruppo di AmÎs Agricui di Glemone sabato 13 e domenica 14 luglio si svolgerà presso l’area festeggiamenti di via Marzars (ex Cata), a Gemona del Friuli, la prima edizione della Festa della Trebbiatura.

Quella che verrà celebrata è dunque l’attività conclusiva del raccolto, che viene eseguita dai contadini e dagli agricoltori dopo la mietitura, consistente nella separazione della granella del frumento e degli altri cereali dalla paglia e dalla pula mediante un apposito processo. Alla base di questo evento ci sono quindi il rispetto per l’importante tradizione agreste del luogo e anche per l’ambiente: quella del Consorzio avrà non a caso tutte le caratteristiche di un’ecofesta. Tutte le borgate di Gemona del Friuli partecipano all’iniziativa. La festa gode inoltre del sostegno e del patrocinio del Comune di Gemona e della Comunità di Montagna del Gemonese.

Il programma completo.

SABATO 13 LUGLIO.

Alle ore 15 inizieranno le operazioni di trebbiatura nei campi tutt’attorno all’area dei festeggiamenti, dove verranno invece allestiti i chioschi, l’area della gastronomia, lo spazio per la musica e quello per i bambini.

Alle 16 ci sarà l’apertura dei chioschi, mentre a Fabio Venturini e alla sua fisarmonica verrà affidato l’intrattenimento musicale, che dalle 18 in poi sarà a cura del DJ Max B.

Alle 17 i laboratori per bambini sul tema dell’agricoltura e dell’ambiente a cura di Il Mondo di Virginia.

Alle 18 verrà proposta la prima delle passeggiate alla scoperta dei sapori del vigneto, del frutteto e dell’uliveto. Le successive sono in programma domenica, al mattino alle 10.30 e alle 11.30, nel pomeriggio alle 15.30 e alle 17.30.

L’inaugurazione vera e propria si terrà alle ore 18.30.

DOMENICA 14 LUGLIO.

Alle 10 riprendono i festeggiamenti e anche le attività di trebbiatura. Aprirà inoltre il Mercatino dell’hobbistica e del riciclo (andrà avanti sino alle 19).

Alle 11 l’intrattenimento musicale dei Furlans a manete.

Alle 16.30 il laboratorio per i bambini in lingua inglese sul tema dell’agricoltura e dell’ambiente, a cura di Lo scrigno dei sogni – Elly Independent Usborne Organiser.

Dalle 18 in consolle ci sarà DJ Cräck.

Alle 18.30 ci sarà infine l’estrazione dei biglietti della lotteria di beneficenza con premi agricoli e contadini.

Per l’intero pomeriggio di sabato (dalle 15.30) e domenica (dalle 14.30) nella zona atterreranno i piloti di parapendio, iniziativa questa in collaborazione con Asd Volo Libero Friuli.