Udine, incendio in una palazzina di via Val Saisera.

Un violento incendio è scoppiato nella mattinata di oggi, lunedì 15 aprile, a Udine, in una palazzina di via Val Saisera. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero. Non si conoscono al momento le cause del rogo, che potrebbe essersi originato dallo scantinato dello stabile.

Sul posto anche numerosi mezzi di soccorso. Il bilancio, al momento, è di una quindicina di persone intossicate dal fumo e trasportate all’ospedale di Udine per accertamenti. Una donna sarebbe in gravi condizioni. L’intera palazzina è stata evacuata.