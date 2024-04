Droga e alcol, maxi controlli della polizia sulle strade di Udine

Udine, maxi controlli della polizia sulle strade: nel mirino i guidatori in stato di ebbrezza.

Maxi controlli della polizia nella notte tra sabato e domenica 14 aprile, sulle strade che dal centro cittadino di Udine conducono alle grandi arterie autostradali della regione. Nel mirino la guida in stato di ebbrezza alcolica e, in particolar modo, la guida in condizione di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope e psicoattive.

Nel corso dei servizi disposti dal Questore della Provincia di Udine e diretti dal dirigente della Sezione Polizia Stradale con l’impiego di personale sanitario della Questura, sono stati sottoposti a controllo 160 veicoli e i relativi conducenti. Grazie alla presenza del laboratorio mobile della polizia e del medico superiore della Questura di Udine e del suo staff è stato possibile sottoporre a screening preliminare per la ricerca di sostanze psico-attive, psicotrope o stupefacenti 10 conducenti tutti poi risultati negativi.

In sintesi i risultati.

1 conducente positivo all’etilometro con alcolemia tra 0,51 e 0,80 grammi di alcol per litro di sangue;

1 conducente positivo all’etilometro con alcolemia tra 0,81 e 1,5 grammi di alcol per litro di sangue;

2 conducenti positivi all’etilometro con alcolemia superiore a 1,5 grammi di alcol per litro di sangue;

4 patenti ritirate;

40 punti patente decurtati;

2 veicoli sequestrati per la confisca.



I controlli si innestano in una serie di iniziative che la polizia di Stato metterà in campo durante i prossimi fine settimana primaverili per contrastare le condotte più pericolose che sono la causa di tanti incidenti stradali.

Da evidenziare che nessun conducente neopatentato è risultato positivo, a conferma ancora una volta che i giovani alla guida risultano i più disciplinati. Ben sapendo che chi si pone alla guida non deve consumare alcolici o assumere sostanze.