L’incidente in via Pozzuolo a Udine.

Incidente stradale, questo pomeriggio, in via Pozzuolo a Udine, nei pressi dell’ex ospedale psichiatrico. Per cause ancora in corso di accertamento, un furgone ed un’auto si sono scontrate ed un conducente è rimasto leggermente ferito, rendendone necessario il ricovero in ospedale. Nella strada si sono registrati alcuni rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso.

(Visited 254 times, 254 visits today)