Incidente a Udine.

Una donna di circa 65 anni (età indicativa) è stata soccorsa nel primo pomeriggio di oggi dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto a Udine in via Enrico Fruch, indicativamente all’altezza del civico 23.

Dalle prime ricostruzioni, un fuoristrada Land Rover stava percorrendo la via con un carrello appendice agganciato dietro; dopo aver sorpassato la donna in bici, il carrello si è staccato colpendola.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla centrale operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria (Sores).

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Udine Sud e l’automedica. Hanno attivato le forze dell’ordine (rilievi dei carabinieri di Udine Est). La donna è stata presa in carico dall’equipaggio dell’ambulanza che l’ha trasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con ferite non gravi, con l’ambulanza con a bordo il medico dell’automedica.