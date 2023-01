Scontro tra due auto a Udine, una persona ferita

L’incidente nella tarda serata di ieri a Udine.

Incidente nella tarda serata di ieri, intorno alle 22 e 30, a Udine lungo viale Palmanova all’altezza di un ristorante etnico. Per cause in corso di accertamento alla parte delle forze dell’ordine, due automobili si sono scontrate e una persona è rimasta ferita.

Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’automedica e quello di un’ambulanza. La persona ferita è stata soccorsa dalle equipes sanitarie e quindi trasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per la cura di ferite non gravi.

Il personale sanitario ha operato in piena sinergia con i Vigili del fuoco.