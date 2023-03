Incidente a Udine.

A Udine, viale Palmanova è stato di nuovo teatro di un incidente stradale. Due persone, infatti, sono state soccorse dai sanitari questo pomeriggio per le ferite riportate a seguito del sinistro accaduto all’altezza del civico 464.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, due auto si sono scontrate in un impatto di tipo fronto-laterale. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, sono stati attivati gli infermieri della Sores che hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’automedica e quello di due ambulanze provenienti da Udine.

Le due persone sono state prese in carico dal personale medico infermieristico; poi il trasporto all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo per una donna e in codice verde per un uomo. Attivati per quanto di competenza i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.