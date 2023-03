Tragedia in Fvg, padre uccide il figlio disabile accoltellandolo alla gola

Omicidio a Trieste.

Omicidio in Fvg: un padre ha ucciso suo figlio disabile accoltellandolo alla gola. La tragedia è avvenuta a Trieste, in via Foscolo, nelle prime ore della sera di oggi.

Secondo le prime informazioni, l’uomo di 67 anni ha aggredito il figlio di 38, colpendolo con un coltello alla gola. Avrebbe poi tentato il suicidio, senza però riuscirci. E’ stato lo stesso 67enne a chiamare le forze dell’ordine, costituendosi.

Sul posto sono giunte la squadra Volante, la squadra Mobile e la polizia scientifica. L’uomo è stato poi portato in ospedale con gravi ferite ai polsi e al collo. Stando a quanto si apprende, l’uomo era rimasto vedovo pochi giorni fa, quando la moglie era morta per un malore. Il fatto è accaduto a pochi giorni da un’altra tragedia: l’omicidio suicidio di una coppia di anziani, sempre a Trieste.