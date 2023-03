Gli alberi monumentali di Udine.

Sono grandi, il più grande arriva a oltre 7 metri di circonferenza, e sono antichi: tra le 24.543 piante a Udine, ci sono 18 alberi monumentali, inseriti nello specifico elenco nazionale, soprattutto per età e dimensioni e per il pregio paesaggistico.

Magari, passeggiando per la città non ci si fa caso, eppure sono lì, testimoni del passare del tempo: se si passa in piazza Patriarcato, ad esempio, si può ammirare un Morus Alba (ossia un gelso bianco) che ha una circonferenza di 7,26 metri (ma è alto solo 13); e che dire dei due Cedrus deodara (Cedri dell’Himalaya), di Piazza Diacono e di via Marco Volpe, che misurano rispettivamente 5,75 e 6,25 metri di circonferenza e tra i 25 e i 34 di altezza? Giganti che ci osservano correre senza forse mai guardare in su, senza mai accorgerci della loro esistenza.

Per chi vuole scoprire quali e dove sono gli alberi monumentali di Udine, ecco l’elenco completo: