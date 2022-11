L’incidente a Udine.

A Udine questo pomeriggio si è verificato un tamponamento tra due auto che ha richiesto l’invio sul posto di un’ambulanza.

Una persona è rimasta ferita ma in maniera lieve ed è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice verde. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine.