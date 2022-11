Investita da un’auto sbatte la testa: ferita una donna di 60 anni

A Pordenone in via Montereale una donna di circa 60 anni di età è stata investita, mentre stava camminando, da un’auto e ha riportato una serio trauma alla testa.

Immediato l’invio da parte degli infermieri della Sores di un’automedica e di un’ambulanza provenienti da Pordenone.

Le equipes sanitarie hanno assistito tempestivamente la donna che poi è stata trasportata in codice giallo in ambulanza all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.