Rocambolesco incidente a Udine, auto si ribalta e finisce sul marciapiede

L’incidente stamattina a Udine.

Un incidente impressionante, ma per fortuna senza feriti, è avvenuto stamattina a Udine lungo via Caccia, all’angolo con via Monte Hemarda: l’impatto è avvenuto tra un Doblò, condotto da 67enne, e una Ford Fiesta, alla cui guida c’era una 64enne, entrambi residenti nel capoluogo.

Le due vetture stavano transitando affiancate su via Caccia (che ha tre corsie) quando, per cause in corso di accertamento, si sono urtate sulle fiancate: il Doblò si è ribaltato ed è finito sul marciapiede a fianco, schivando gli alberi che fiancheggiano la strada. Per fortuna, non stavano passando pedoni. Come detto, nessuno dei conducenti è rimasto ferito e nonostante la dinamica rocambolesca, a riportare danni sono state solo le auto. Sul posto, i carabinieri di Campoformido.