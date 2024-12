Investita da un autobus a Udine, muore dopo tre settimane

Gilberta Liberale, 68 anni, era stata urtata da un autobus mentre era in bici lo scorso 28 novembre: è morta sabato all’ospedale di Udine.

Era stata investita da un autobus di linea mentre percorreva in bicicletta viale Duodo a Udine, lo scorso 28 novembre. Ricoverata all’ospedale Santa Maria della Misericordia, Gilberta Liberale, 68 anni, non è più riuscita a riprendersi, ed è morta sabato scorso, 21 dicembre.

Molto conosciuta in città, dove lavorava nella gelateria TuttoGelato di viale Europa Unita, Gilberta era da anni promotrice della festa del quartiere dove abitava, “Via Varmo Doc”, organizzata ogni anno in concomitanza con Friuli Doc. Chi la conosceva la descrive come una donna vitale, sorridente e generosa.

I funerali di Gilberta Liberale non sono ancora stati fissati, in attesa del nulla osta da parte della Procura.