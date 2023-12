Keanu Reeves in concerto a Udine.

Il trio californiano Dogstar composto dal chitarrista/cantante Bret Domrose, dal batterista

Robert Mailhouse e dal bassista Keanu Reeves (sì proprio quel Reeves, celebre e amatissimo attore hollywoodiano noto per decine di pellicole incluse quelle delle saghe di Matrix e John Wick), farà tappa a Udine, Piazzale del Castello, il 24 giugno 2024 (ore 21.30), straordinaria anteprima di Udin&Jazz, che anticiperà la 34° edizione del festival, in programma dall’8 al 14 luglio 2024.

Il loro nuovo album “Somewhere between the power lines and palm trees” è uscito a

ottobre 2023 e li ha riportati alla ribalta come una delle formazioni rock più interessanti e

solide degli ultimi anni, loro che di anni di storia alle spalle ne hanno 32 (sono nati in un

garage nel 1991).

Il ritorno ufficiale del trio rock felicemente riunito è avvenuto nel maggio 2023 – a più di 20

anni dalla loro ultima esibizione insieme – al festival musicale BottleRock Napa Valley con un set che ha suscitato entusiasmo sia da parte dei fan che della critica. Nell’estate 2024 sbarcheranno finalmente in Europa, a Udine in esclusiva per il NordEst. I biglietti saranno disponibili sul circuito Ticketone dalle ore 11 di venerdì 22 dicembre.