Gonfiabili e giochi per i bambini, al Terminal Nord arriva il Kinder Park

Il Kinder Park al Terminal Nord.

Si avvicina la fine delle vacanze estive e il ritorno a scuola è alle porte. Per prolungare la stagione del divertimento per i più piccoli, il Parco commerciale Stop Shop Terminal Nord ha pensato di allestire un Kinder Park, ovvero un’area giochi per far divertire i bambini per tutto il mese di settembre.

Nell’area parcheggio verranno, infatti, installate sei giostre gonfiabili per permettere ai bambini di giocare e socializzare. Le stesse saranno attive a partire da venerdì 2 settembre per tutti i fine settimana del mese. Il venerdì l’appuntamento sarà nel pomeriggio, mentre i sabati e le domeniche i giochi saranno accessibili dalle ore 10 e 30 alle ore 13 e 30 e dalle ore 16 e 30 alle ore 19 e 30.

L’area giochi sarà sempre sorvegliata con un occhio vigile su tutti i piccoli che accederanno ai gonfiabili, permettendo così ai genitori di muoversi all’interno del Parco in tutta tranquillità, sapendo che i figli stanno giocando in tutta sicurezza. Nell’area, inoltre, sarà allestito anche un punto di ristoro.