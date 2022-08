Auto si ribalta sulla Pontebbana, un morto e un ferito grave

Il tragico incidente ieri sera sulla Pontebbana.

E’ di un morto e un ferito il bilancio del tragico incidente avvenuto ieri sera intorno alle 20 sulla Pontebbana, all’altezza di Artegna. L’auto, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata finendo la sua corsa a bordo strada.

Un impatto violento nel quale ha perso la vita Ciro Baldissera, un 67enne di Gemona del Friuli, che si trovava alla guida. Con lui sul sedile del passeggero anche un altro uomo che è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in gravi condizioni all’ospedale.

I due sono rimasti intrappolati nelle lamiere e sono stati liberati dai vigili del fuoco: purtroppo per il 67enne non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi volti a stabilire le cause dell’incidente.