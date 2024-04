I ladri nel cuore di Udine: scassinano la porta e rubano al bar San Giacomo

Furto al bar San Giacomo in pieno centro a Udine.

Ladri in azione stanotte nel cuore di Udine: in Piazza Matteotti, i malviventi hanno messo a segno un furto al bar San Giacomo. Una volta scassinata la porta, hanno rubato il fondo cassa, pari a meno di 200 euro. Hanno rovistato tra le carte, ma non hanno portato via nient’altro. Oggi, chi si apprestava al turno mattutino ha trovato la porta aperta. Rimangono i danni per la porta e l’amaro in bocca per quella sensazione di insicurezza che ha raggiunto anche il salotto buono della città.