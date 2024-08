Aveva lanciato un fumogeno all’esterno di un bar di Udine.

La Polizia di Stato di Udine, nel corso dell’attività investigativa conseguente all’episodio avvenuto nella notte tra sabato 24 e domenica 25 agosto all’esterno del locale “ Mo-mart” di via Paolo Sarpi, supportati dalle immagini degli impianti di videosorveglianza presente nella zona, ha individuato il soggetto indiziato di avere lanciato tra i tavoli posti all’esterno del bar, a quell’ora ancora occupati da vari clienti, un fumogeno la cui fiammata ha colpito una ragazza rimasta lievemente ferita.

L’uomo, ventiquattrenne della provincia di Udine, già conosciuto alle forze dell’ordine anche per essere appartenente alla tifoseria dell’Udinese, è stato deferito in stato di libertà’ alla Procura della Repubblica di Udine, per i reati di getto pericoloso di cose e lesioni.

Contestualmente è stato avviato nei suoi confronti l’iter amministrativo per l’emissione del provvedimento del Daspo “fuori contesto”, introdotto dal Decreto Sicurezza bis del giugno 2019; si tratta di un provvedimento del Questore adottato nei confronti di quei soggetti verso i quali si formula un giudizio di pericolosità, individuati quali responsabili di taluni reati, indipendentemente dalla realizzazione di condotte violente in occasione o a causa di manifestazioni sportive.