Una giornata di escursioni e divertimento alla scoperta della splendida Val Alba

Alla scoperta della Val Alba.

Ritorna l’annuale evento che celebra le meraviglie della Riserva naturale regionale della Val Alba: una giornata dedicata alle escursioni nella natura, alle attività di didattica ambientale e sportiva ed alla scoperta delle caratteristiche storico – culturali dell’area. Questa la proposta della 19a edizione della Festa della Val Alba, organizzata dall’Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, gestore della Riserva, in collaborazione con il Comune di Moggio Udinese, la Pro Loco Moggese ed altre associazioni locali.

La Val Alba, scelta per le peculiari caratteristiche naturalistiche e storico – culturali, si trova nel settore orientale delle Alpi Carniche meridionali, a contatto con Alpi e Prealpi Giulie, e si estende per quasi 3.000 ettari nel comune di Moggio Udinese. Questa vallata si colloca in un’area di grande interesse ecologico, dove aspri rilievi e profonde valli creano un mosaico di ambienti che si riflette in comunità animali e vegetali ricche e differenziate, potendo ospitare specie a diversa origine.

Sono presenti boschi nella sua parte più bassa e praterie e rocce in quella sita a maggior altitudine, dominata dai quasi 2.200 metri del Çuc dal Bôr. Qui, le acque cristalline del rio Alba e dal rio Simon, creano vivaci cascate nella loro discesa verso il fondovalle. Punto centrale della manifestazione è il Ricovero montano del Vuâlt, incastonato nell’omonima conca. Qui arriveranno tutte le escursioni, si svolgeranno le animazioni e verrà offerto un picnic ai partecipanti, allietato dall’accompagnamento della musica.

Chi deciderà di partecipare alla Festa avrà quindi l’opportunità di immergersi nella natura e di viverla nella sua interezza grazie ad una serie di attività, tutte gratuite, che permettono di conoscere le caratteristiche che rendono speciale quest’area protetta: una semplice passeggiata inclusiva, condotta da guide naturalistiche e proposta in collaborazione con l’associazione Idee di Corsa APS, attività di osservazione naturalistica guidati dal personale del Corpo Forestale Regionale, un’attività ludico-didattica per bambine e bambini, ma anche un’escursione impegnativa sul Monte Crostis e un MTB-tour dal tema storico-naturalistico per i più sportivi.

Ecco nel dettaglio il programma di domenica 1° settembre 2024:

ORE 08.00 Escursione ad anello bivacco Bianchi e monte Crostis

Grado di difficoltà: molto impegnativo

ORE 09.00 Avventura su due ruote tra natura e storia: Vuâlt e Grande Guerra in Val Alba

Grado di difficoltà: impegnativo

ORE 09.30 Passeggiata inclusiva Acque limpide e boschi magici

Grado di difficoltà: facile

ORE 10.30 Caccia al tesoro naturale per famiglie

Grado di difficoltà: facile

ORE 11.00 Attività di osservazione naturalistica con il Corpo Forestale Regionale

Grado di difficoltà: facile – partecipazione libera, non è necessaria la prenotazione

ORE 12.30 Picnic offerto a tutti i partecipanti e intrattenimento musicale al rifugio Vuâlt

La prenotazione alle singole attività è obbligatoria entro le ore 12.00 di venerdì 30 agosto sul sito www.parcoprealpigiulie.it.

Verrà istituito un divieto di transito in corrispondenza del bivio Masereit (a monte bivio per Virgulins) dove sarà possibile lasciare l’auto. Per raggiungere il Ricovero Vuâlt sarà attivo il servizio di bus navetta gratuito dal parcheggio di bivio Masereit (a monte bivio per Virgulins) dalle ore 9.00 alle ore 11.00 – rientro dalle ore 14.00 alle ore 16.00.