Lavori di manutenzione sui pannelli, chiude l’entrata di Udine Nord

Chiude l’entrata di Udine Nord.

Sul Raccordo A23 Udine-Tarvisio/Tangenziale di Udine (R34), per consentire attività di ispezione e manutenzione dei pannelli a messaggio variabile, dalle 22:00 di giovedì 27 alle 6:00 di venerdì 28 giugno, sarà chiusa l’entrata di Udine nord, in entrambe le direzioni, Tarvisio e A4 Torino-Trieste.

In alternativa si consiglia: in entrata verso Tarvisio, proseguire sulla SS13 Pontebbana verso Tarvisio, immettersi sulla SP49 Osovana ed entrare in A23 a Gemona Osoppo; in entrata verso la A4 Torino-Trieste, proseguire sulla SS13 Pontebbana verso Pordenone ed entrare in A23 attraverso lo svincolo di Udine sud.