Lavori sul raccordo della A23: chiude il tratto tra Udine nord e la tangenziale

Lavori sul raccordo della A23.

Sul Raccordo A23 Udine-Tarvisio-Tangenziale di Udine (R34), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 3 alle 6:00 di martedì 4 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Udine nord e la Tangenziale di Udine, in direzione di quest’ultima.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Udine nord, proseguire sulla viabilità ordinaria verso Tavagnacco, immettersi sulla SS13 Pontebbana e uscire allo svincolo per Feletto Umberto, percorrere interamente la rotonda e proseguire verso Tavagnacco, per poi riprendere la SS13 verso Udine.