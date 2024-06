Incidente sul lavoro questo pomeriggio a Udine.

Incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi a Udine. E’ successo poco prima delle 14, quando un uomo di 50 anni è caduto da un’altezza di circa 2 metri nel cantiere dell’ex Dormisch di via Gio Batta Bassi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’ambulanza e l’automedica che, dopo le prime cure, hanno trasportato l’uomo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo. Presenti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area, mentre gli agenti della polizia di stato hanno effettuato i rilievi necessari per determinare le cause dell’accaduto. Al momento l’esatta dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire.