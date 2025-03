All’università di Udine un incontro dedicato ai giovani e alle opportunità di lavoro nel settore agroalimentare in Fvg.

L’università degli Studi di Udine ospiterà nella giornata del 28 marzo un importante incontro dedicato ai giovani e alle opportunità di formazione e lavoro nel settore agricolo e agroalimentare. L’evento, in programma nell’auditorium della Biblioteca Universitaria accanto al Polo scientifico dei Rizzi dalle ore 8:50 nell’ambito degli Open Days 2025, vedrà la partecipazione di studenti di istituti agrari del territorio, esperti del settore e rappresentanti istituzionali. Parteciperanno gli studenti dell’Istituto Agrario Brignoli di Gradisca d’Isonzo, Sabbatini di Pozzuolo del Friuli, Fermo Solari di Tolmezzo, Il Tagliamento di Spilimbergo.

“L’incontro rappresenta un’occasione preziosa per riflettere sulle nuove professioni emergenti nel settore agroalimentare e sulle competenze e le esigenze di innovazione richieste per affrontare le sfide future – sottolinea l’assessore alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche del Friuli Venezia Giulia, Stefano Zannier -. Dobbiamo collaborare a formare le giovani menti per rafforzare il sistema agricolo con professionalità che lo rendano migliore e lo portino in un futuro fatto non solo di tradizione ma anche di rinnovamento e dobbiamo impegnarci a sostenere la formazione e l’inserimento dei giovani in questo settore strategico per lo sviluppo economico e ambientale del territorio”.

L’evento si inserisce, dunque, all’interno di un percorso di orientamento volto a favorire la connessione tra il mondo dell’istruzione e quello del lavoro, incentivando la crescita di nuove professionalità capaci di innovare e valorizzare le risorse naturali e agroalimentari.

Protagonisti saranno gli studenti delle scuole superiori della nostra regione, che avranno l’opportunità di confrontarsi direttamente con esperti del settore e di approfondire le potenzialità di una carriera in ambiti cruciali per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione del territorio regionale.