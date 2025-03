Cede il tetto di una palazzina di due piani al Villaggio del Pescatore di Duino Aurisina: vigili del fuoco salvano cane e gatto.

Cede di schianto il tetto di una palazzina, paura al Villaggio del Pescatore di Duino Aurisina. Alle ore 9 di questa mattina, lunedì 24 marzo, i vigili del fuoco di Trieste sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Opicina, muniti di autoscala, in località Villaggio del Pescatore nel comune di Duino Aurisina per il cedimento del tetto di una palazzina di due piani fuori terra.

I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno immediatamente ricevuto rassicurazioni che, al momento del crollo, all’interno dell’alloggio non vi erano persone. E’ stata così effettuata una prima verifica dall’esterno del complesso di edifici costruiti “in linea”, utilizzando anche l’autoscala, e successivamente si è proceduto nel controllo delle abitazioni confinanti con quella interessata dal cedimento del tetto, così da verificare eventuali criticità strutturali.

L’accesso all’alloggio il cui tetto risultava collassato ha permesso di far uscire un cane e un gatto e il recupero di beni di prima necessità consegnati ai proprietari. L’intervento di soccorso si è concluso con la messa in sicurezza delle parti pericolanti che gravavano sulla pubblica via e sulle proprietà adiacenti a quella interessata dal crollo. Sul posto, per quanto di competenza, sindaco di Duino Aurisina e la polizia locale.