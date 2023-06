Lotta al tumore ovarico a Udine: l’associazione Loto compie 10 anni

Grandi festeggiamenti, mercoledì 21 giugno, al reparto di ginecologia e ostetricia dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per i 10 anni dalla nascita della Loto (lega oncologica tumore ovarico). L’associazione è nata infatti dieci anni fa a Bologna ed ha diramazioni in ogni regione della nostra penisola.

Presenti all’incontro dedicato all’anniversario di questa lodevole e fondamentale associazione, anche la direttrice del reparto di ginecologia dell’ospedale, la professoressa Lorenza Driul, il professore Giuseppe Vizzielli e il dottor Stefano Reistano, oltre a tutte le infermiere del reparto. Presente, inoltre, il presidente della Lilt ( lega italiana lotta ai tumori) di Udine, Giorgio Arpino.

A siglare questo incontro una torta simbolica che riporta il nome dell’associazione e che è stata donata dall’associazione “Amis dal Disu” di Gonars di Franca del Frate, che ha il doppio ruolo di presidente per la propria associazione e di referente Loto per la nostra regione. Il reparto di ginecologia e ostetricia dell’ospedale Santa Maria Misericordia di Udine si sta evolvendo sempre di più in tutti i fronti, diventando così fiore all’occhiello della nostra regione.

Prossimamente, inoltre, si terranno dei convegni e corsi di aggiornamento per una giusta informazione e prevenzione “Informare e cercare di supportare a 360 gradi le donne e le loro famiglie travolte dalla patologia gineco-oncologica è la nostra mission – spiega il professor Vizzielli – ed iniziative come queste sicuramente aiutano a fare rete”.