False mail di sollecito per pagare la Tari a Udine.

L’avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Udine dopo che diversi cittadini del capoluogo lo avevano segnalato: attenzione alle false mail che in questi giorni stanno arrivando sollecitando il pagamento di “vecchie” Tari.

In seguito a segnalazioni di ricezione di e-mail inviate da un soggetto terzo, che sollecitano il pagamento della Tari anno 2022 – 2023, indicando un indirizzo Iban, il Municipio informa quindi i contribuenti Tari che le suddette mail di richiesta di “Sollecito pagamento” relative all’imposta sui rifiuti anno 2022 – 2023, non sono state inviate dal Comune di Udine né dalla Net.

“Si precisa – spiega Palazzo D’Aronco -, che per la Tari non vengono richiesti pagamenti tramite bonifico su Iban, né nelle comunicazioni ufficiali viene riportato l’Iban”. Gli uffici sono a disposizione per eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle comunicazioni ricevute, contattando il numero verde dedicato 800.520.406 o scrivendo all’indirizzo e-mail: info.tariffa@netaziendapulita.it