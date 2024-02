Annullati gli eventi all’aperto del Carnevale a Udine.

Il Comune di Udine ha deciso di annullare gli eventi all’aperto previsti per il weekend di Udine in Maschera 2024. Le previsioni del meteo non sono infatti favorevoli, dal momento che sulla città sono previsti due giorni di cielo coperto con rovesci di pioggia in diverse fasce orarie.

Sono stati annullati perciò lo spettacolo di bolle e la clownery de La Cucina Errante del pomeriggio di sabato 10 febbraio, come anche la baby dance con la scuola di danza Dna e lo spettacolo di giocoleria comica di Fiabirilli, che erano previsti per domenica 11 fino alle 17. Per la giocoleria di Fiabirilli, rimane però valido l’appuntamento alle ore 16 di giovedì 8 febbraio. Sono state cancellate anche tutte le attività all’aperto del Ludobus, lo spettacolo dei burattini e il Truccabimbi, che avrebbe accolto bambine e bambini già a partire dalla mattina di domenica.

Gli eventi confermati.

Dal momento che si tratta di iniziative al chiuso, sono stati invece confermati i laboratori per bambini “Trabocchetti in Castello” sabato nelle sale del Museo del Castello e “Davvero?”, domenica presso il Museo Etnografico. I posti per le attività di sabato in Castello sono esauriti, ma rimangono gli ultimi slot disponibili sia al mattino che al pomeriggio per la visita ludica di domenica al Museo di via Grazzano.

Rimane invariato il programma di martedì grasso, con il Truccabimbi, gli spettacoli del Mago Deda e il gran finale con il clown Japo.