Sul Friuli arrivano pioggia e neve, ma per il freddo bisogna attendere ancora

Le previsioni meteo per il Friuli.

Se oggi il cielo è uggioso e sono previste deboli piogge, la vera e propria svolta del meteo sarà soprattutto tra venerdì e sabato quando le precipitazioni si faranno più intense e ri-porteranno anche la neve sulle montagne del Friuli. Per ora, però, questo inverno che si è dimostrato così mite non intende farci battere i denti: le temperature, infatti, resteranno elevate.

Secondo l’Osmer, anche domani il tempo sarà nuvoloso o coperto con deboli piogge sulla pianura orientale e sul Carso. Venerdì 9 febbraio, invece, comincia a muoversi qualcosa con l’anticiclone che si ritira favorendo l’afflusso di aria umida: le precipitazioni saranno da deboli a moderate su pianura e costa, abbondanti sulla zona montana con neve prevista solo ad alta quota (oltre i 1600-1800 metri); sulla costa soffierà vento di Scirocco.

Sabato 10 vedrà un peggioramento: su bassa pianura e costa, piogge moderate mentre su alta pianura e zona montana le precipitazioni saranno da abbondanti a intense con nevicate abbondanti oltre i 1400-1600 metri. Sulla costa si rafforzerà lo Scirocco. Le temperature, come detto, resteranno miti: in pianura le minime oscilleranno tra gli 8 e gli 11 gradi, le massime tra 10 e 13.

Le previsioni più a medio termine dicono che il brutto tempo dovrebbe insistere sulla regione, anche se in attenuazione, fino a metà del lunedì, per poi migliorare. E il freddo? Per ora non si vede. Secondo alcuni modelli, però, l’inverno potrebbe risvegliarsi da metà febbraio, con temperature in discesa a causa dell’arrivo di aria fredda da nord est.