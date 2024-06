Caduto un albero in piazzetta Belloni a Udine.

Nonostante il maltempo non abbia confermato la potenza di lunedì sera, la pioggia continua a provocare danni a Udine: nella serata di ieri, infatti, è caduto un albero nella centralissima Piazzetta Belloni. Si tratta di un pino. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito, ma il transito è parzialmente bloccato anche per verificare la staticità dell’altro albero presente.

Il Comune ha diramato gli aggiornamenti sulla situazione: l’impianto Dal Dan rimane ancora chiuso, così come il Parco Brun dove diversi alberi hanno ceduto, cadendo sulla recinzione della vicina scuola materna. Caduti anche alberi all’interno della scuola Infanzia Pick, il giardino è inutilizzabile dai bambini. Anche la salita del Castello da Piazza Primo Maggio è ancora chiusa.

Gli uffici continuano a monitorare la situazione anche perché le condizioni meteo non migliorano: il terreno è infatti zuppo d’acqua e con forti raffiche di vento c’è il rischio che altri alberi possano crollare. E’ invece stato riaperto il Parco della Rimembranza e sono stati rimossi il cedro e l’abete rosso crollati. Il Benedetti e il Palamostre sono stati riaperti mentre continua il lavoro degli uffici tecnici comunali aiutati da Polizia Locale e Protezione Civile.